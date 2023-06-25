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Як правильно українською "порічки" чи "смородина", походження цих слів

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Час на прочитання
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Як правильно українською "порічки" чи "смородина", походження цих слів

Як правильно "смородина" чи "порічки"

Говоримо українською - як правильно "смородина" чи "порічки"

Як правильно називати смородину, яка буває чорною, червоною, білою.

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно називати  українською смородину, яка буває різного кольору. Чому червону смородину називають "порічками", яке походження слова"смородина".

"Порічки" чи "смородина" - як правильно українською

Мовознавець розповів, що в українській мові можна використовувати та назву "смородина", і назву "порічки", але для різних ягід. Назву "смородина" використовують для чорних ягідок, а "порічки"  – для червоних та білих.

"Рослини і з червоними, і з білими, і з чорними кисло-солодкими ягідками належать до однієї родини аґрусових. У науковій літературі є різні погляди на називання цих рослин, проте в українській побутовій мові усталилися дві назви – порічка і смородина", – розповів Авраменко.

"Чорні ягідки називають "смородиною", її листя запашне. А червоні та білі – "порічками".

Походження назв "смородина" та "порічки"

Мовознавець пояснив, чому чорну смородину називають "смородиною", а червону – "порічкою".

Як пояснив Авраменко, назва "смородина" має цікаве походження. Річ у тому, що якщо потерти листя рослини з чорними ягідками, то можна почути сильний специфічний запах.

"Слово "смородина" спільнокореневе зі словом "сморід". Можна заперечити, що сморід  є неприємним запахом. Але в давнину "смердіти" означало "сильно пахнути". Лише з часом "смердіти" набуло негативного значення. Взагалі, як зазначає мовознавець, у мовах не завжди все так однозначно, як два плюс два дорівнює чотири. Наприклад, в російській мові "вонять" означає "смердіти", а в чеській мові "вонє" означає "пахнути". Тому й парфуми у чеській мові так і називають – "вонялки".

Звідси і назва чорної ягоди, яка "пахне", а не "смердить" - "смородина".

Назва "порічка" походить від місця, де, зазвичай росла ця ягода. Здебільшого, у природі ця рослина росте біля річок. Тому слово "порічка" утворене від прийменника "по" та іменника "річка". 

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Дата публікації
Перегляди
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