До України з окупації повернули ще 13 діток: що про них відомо

Україна повернула додому 13 дітей з окупованих територій та з-за кордону.

Україна повернула додому 13 дітей. Сім дітей разом зі своїми сім'ями повернулися з тимчасово окупованих територій, а ще шестеро були повернуті в рамках реалізації плану дій президента України "Bring Kids Back UA".

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Після повернення на рідну землю, діти та їхні сім'ї відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли свої історії компетентним органам. Єрмак подякував колегам з Офісу президента та команді Офісу Омбудсмана за злагоджену роботу, а також висловив вдячність Державі Катар за посередництво у процесі повернення дітей.

"Задача від Президента - повернути всіх. Працюємо далі", - наголосив голова ОП.

До України з окупації повернули ще 13 діток / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

До України з окупації повернули ще 13 діток / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

До України з окупації повернули ще 13 діток / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Нагадаємо, на початку травня на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти з тимчасової окупації ще одинадцятеро дітей з Херсонщини. Серед маленьких українців, яких вивезли з окупації, діти віком від 1 до 16 років.

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