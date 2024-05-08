До України вдалося повернути групу дітей з окупованих територій

Серед маленьких українців, яких вивезли з окупації, діти віком від 1 до 16 років.

На підконтрольну Україні територію вдалося вивезти з тимчасової окупації ще одинадцятеро дітей з Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Це дві дівчинки-сироти 10-ти та 13-ти років. А також дев’ять дітей, які мають батьків або одного з них. Це – 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років", – розповів голова ОВА.

Він додав, що повернення дітей стало можливим завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine, органів опіки та піклування, а також служби у справах дітей області та батьків дітей.

"Нині діти – у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу", – зазначив Прокудін.

Очільник Херсонської ОВА нагадав, що з початку поточного року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих районів Херсонської області вдалося повернути вже 78 маленьких українців.

Нагадаємо, п'ятеро дітей, троє з яких сироти, повернули до України з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

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