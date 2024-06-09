На окупованих територіях готуватимуть офіцерів для армії РФ

Кафедри мають організувати з дня на день.

Кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби буде відкрито при вищих навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

Йдеться про цивільні виші, які готуватимуть офіцерський склад для армії окупанта, - пише Центр національного спротиву.

Місцеві гауляйтери пообіцяли вищому начальству із кремля організувати ці кафедри з дня на день. Навчання буде за скороченою програмою, а випускникам курсу обіцяють хороші посади за контрактом.

Відомо також, що тепер у вишах “молодих республік”, які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети з управління БПЛА. Так би мовити, демілітаризація на ділі.

"Центр національного спротиву нагадує що усі, хто співпрацює з окупантами, будуть виявлені і понесуть за це відповідальність. Звільнити українську землю від ворога ми можемо разом", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні у Центрі національного спротиву України повідомили, що в період літніх канікул понад 12 тис. українських дітей з окупованих територій Луганщини будуть відправлені до різних регіони Росії на перевиховання.

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