Астрологический прогноз на 9 июня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успешными обещают быть любые начинания, но поскольку речь идет о выходным, то, скорее всего, речь идет о решении бытовых вопросов.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: амазонит, зеленый нефрит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: не рекомендовано любое хирургическое вмешательство, особенно – на гортани, которая является особенно уязвимой.
Питание дня: желательно отказаться от мяса и калорийных продуктов, заменив их овощами и фруктами.
Стрижка дня: любые манипуляции с волосами находятся под запретом.
Дачные работы дня: растениям рекомендован полив и внекорневая подкормка.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную как на самого человека, так и на его жилье.
Сны дня: сны, приснившиеся нынешней ночью, могут предостерегать от опасности – нужно отнестись к ним с максимальным вниманием.
Табу дня: не стоит общаться с малознакомыми и незнакомыми людьми.
Цитата дня: «Не гонись за счастьем – оно всегда внутри нас» (Пифагор).
Читайте также:
- Зодиакальный гороскоп на июнь 2024 года для всех 12 знаков
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 3 по 9 июня
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 3-9 июня