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Астрологический прогноз на 9 июня

Астрологический прогноз на 9 июня

Древо познания - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: успешными обещают быть любые начинания, но поскольку речь идет о выходным, то, скорее всего, речь идет о решении бытовых вопросов. 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: амазонит, зеленый нефрит. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: не рекомендовано любое хирургическое вмешательство, особенно – на гортани, которая является особенно уязвимой. 

Питание дня: желательно отказаться от мяса и калорийных продуктов, заменив их овощами и фруктами. 

Стрижка дня: любые манипуляции с волосами находятся под запретом. 

Дачные работы дня: растениям рекомендован полив и внекорневая подкормка. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную как на самого человека, так и на его жилье. 

Сны дня: сны, приснившиеся нынешней ночью, могут предостерегать от опасности – нужно отнестись к ним с максимальным вниманием. 

Табу дня: не стоит общаться с малознакомыми и незнакомыми людьми. 

Цитата дня: «Не гонись за счастьем – оно всегда внутри нас» (Пифагор). 

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