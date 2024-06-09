Астрологічний прогноз на 9 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: успішними обіцяють бути будь-які починання, але оскільки йдеться про вихідні, то, швидше за все, йдеться про вирішення побутових питань.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: зелений нефрит, амазоніт.

За якусь частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: не рекомендовано будь-яке хірургічне втручання, особливо на гортані, яка є особливо вразливою.

Харчування дня: бажано відмовитися від м'яса та калорійних продуктів, замінивши їх овочами та фруктами.

Стрижка дня: будь-які маніпуляції з волоссям перебувають під забороною.

Дачні роботи дня: рослинам рекомендовано полив та позакореневе підживлення.

Магія та містика дня: можна знімати псування, зроблене як на саму людину, так і на її житло.

Сни дня: сни, що приснилися цієї ночі, можуть застерігати від небезпеки – потрібно поставитися до них з максимальною увагою.

Табу дня: не варто спілкуватися з малознайомими та незнайомими людьми.

Цитата дня: «Не женися за щастям – воно завжди всередині нас»(Піфагор).

Читайте також: