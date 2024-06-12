Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Наразі безпілотники становлять загрозу для Дніпропетровщини та Запоріжжя.
Російські загарбники в ніч проти 11 червня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У Повітряних силах заявили, що наразі безпілотники становлять загрозу для Дніпропетровщини та Запоріжжя.
"Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград!" - йдеться у повідомленні.
Пізніше у ПС повідомили про нову групу "шахедів" із Херсонщини на Миколаївщину, курсом на північний захід!
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти вгатили дроном по авто поліцейських.
Крім того, ми раніше інформували, що ворог скинув вибухівку з дрона на "швидку" в Херсонській області.
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