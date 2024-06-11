Силам країн НАТО доведеться брати участь у війні – французький експерт

Щоб здійснити переможний контрнаступ і відвоювати всі свої території, Україні потрібна допомога союзників на полі бою, НАТО не зможе спостерігати за війною з-за лаштунків.

За словами запрошеного професора Sciences Po (Париж), позаштатного старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики Ніколаса Тенцера, через спротив США та Німеччини, 75-й ювілейний Вашингтонський саміт НАТО не надішле чітких сигналів щодо вступу України. Ця помилка корениться у відмові кількох держав-членів Альянсу переглянути давню правову практику блоку щодо неможливості вступу країни, яка перебуває у стані війни.

Про це він розповів для великого опитування впливових європейських дипломатів, експертів та американських військових, яке ТСН.ua зробив у партнерстві з Центром "Нова Європа".

"Щоб покласти край тотальній війні Росії проти України, якщо Київ не зможе негайно вступити до Альянсу, єдине рішення - це мати НАТО в Україні або принаймні велику кількість безпосередньо залучених країн Альянсу. Незважаючи на усунення перешкод Конгресом США щодо постачання зброї Україні та кінець дії табу щодо прямих ударів України по території та повітряному простору Росії, які давно назрівали, цього буде недостатньо, щоб Україна витіснила російські війська зі своєї території. Ця зброя — а її надто мало, особливо винищувачів — дозволить Україні захиститися та стабілізувати фронт, але не здійснити переможний контрнаступ", - вважає французький експерт.

Так чи інакше, на його думку, в цьому наступі доведеться брати участь силам країн НАТО. Цю незручну правду західні лідери ще мають висловити. Втручання НАТО вже під кінець війни в колишній Югославії створює гарний прецедент.

"Цей випадок також ілюструє реальність, яку іноді не помічають: стаття 5 не покладається виключно на ядерне стримування, а на звичайне стримування. Це засіб стримування, який необхідно було б застосувати, якщо б Росія напала на таку країну НАТО, як Естонія. Зрештою, якою буде довіра до Альянсу в середньостроковій перспективі, якщо він відмовиться вести битви, які є вирішальними для безпеки всієї Європи та за її межами? Ми всі знаємо, що справжній фронт знаходиться в Україні, і НАТО не може ані утриматися, ані думати, що може керувати з-за лаштунків", - підсумовує Ніколас Тенцер.

Раніше у тексті "Вашингтонський саміт НАТО: пастки Путіна, страхи спровокувати Третю світову та "торгівля" територіями" ТСН.ua вже писав, що ключові західні країни блокують надання Україні політичного запрошення до членства в Альянсі не лише тому, що війна триває. Передовсім США та Німеччина вважають, що зможуть продати Путіну нейтральний статус України в обмін на заморозку війни.

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