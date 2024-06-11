На Марсі вперше знайшли водяний іній – фото

Вчені вперше виявили на вершинах найвищих гір Марса, які є вулканами, водяний іній. Гори в три рази перевищують Еверест і розташовані на екваторі Марса. Раніше вважалося, що водяний іній тут існувати не може. Відкриття зробили за допомогою орбітальних апаратів Trace Gas Orbiter і Mars Express Європейського космічного агентства.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Geoscience, пише The Guardian.

У провінції Фарсіда на Марсі, яка являє собою вулканічне нагір'я в районі екватора, розташовано 12 великих вулканів. Серед них виділяється і найвища гора в Сонячній системі – гора Олімп займає площу розміром із Францію, її висота 26 км. Водяний іній було виявлено на вершині цієї гори, а також ще двох у цьому ж регіоні.

Водяний іній на Марсі / Фото: ESA

Вчені кажуть, що раніше вважалося, що утворення водяного інею на екваторі Марса неможливе через те, що тонка атмосфера планети в поєднанні з сонячним світлом підтримують відносно високі температури, як на поверхні планети, так і на вершинах гір.

Тож на Марсі відбуваються процеси, які дозволяють утворитися водяному інею навіть на екваторі.

"Це перший раз, коли ми виявили крижану воду на вершинах вулканів і вперше виявили крижану воду в екваторіальних регіонах Марса", — сказав Адомас Валантінас, планетолог з Бернського університету в Швейцарії та Університету Брауна в США.

За словами вчених, тонкий шар водяного льоду в кратерах вулканів має товщину, меншу за розмір волосини людини, і формується вночі, а потім випаровується незабаром після сходу Сонця. Але шар водяного інею вкриває величезну площу вулканів і в холодніші сезони на Марсі тут накопичується достатньо, щоб заповнити 60 олімпійських басейнів. Ця вода постійно переміщується між поверхнею та атмосферою планети протягом дня, який у холодні сезони на Марсі триває приблизно 24,5 години.

Вітри на Марсі, вважають учені, піднімаються схилами гір і переносять більше вологого повітря на вершини вулканів, де відбувається його конденсація і з'являється іній у певні сезони на Марсі.

Це відкриття може мати вирішальне значення для моделювання місцезнаходження води на Марсі і того, як відбувається її обмін між атмосферою і поверхнею Червоної планети. Це також може мати важливе значення для майбутнього дослідження Марса астронавтами.

Раніше ми писали, чому NASA досі не відправило астронавтів на Марс, хоча спроби були.

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