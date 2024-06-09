"Ми намагаємося знайти форму": вчені назвали, на що схожий Всесвіт

За словами вчених, однією з можливих топологій Всесвіту є тривимірний простір.

Можливо, ми живемо в пончику. Саме на гіпервимірний пампух може бути схожа форма Всесвіту.

Про це пише The Guardian із посиланням на гіпотези вчених з Інституту теоретичної фізики в Мадриді.

"Ми намагаємося знайти форму всього простору", — говорить Яшар Акрамі з Інституту теоретичної фізики в Мадриді, член міжнародного проєкту COMPACT, члени якого обговорювали кроки на шляху до розуміння форми Всесвіту.

За словами вчених, однією з можливих топологій Всесвіту є тривимірний простір або простір 3D — представлення об'єкта в трьох просторових вимірах.

"Хоча це важко візуалізувати в трьох вимірах, еквівалентом двовимірного простору є простий пончик. Уявіть собі двовимірний аркуш. Два краї можуть вигнутися, щоб зустрітися, утворюючи a циліндр, а кінці цього обертатимуться навколо, утворюючи форму кільця", — пояснюють вчені.

Нагадаємо, раніше вчені заявляли, що умови для виникнення життя могли з'явитися у Всесвіті вже на початку його існування. Такого висновку дійшла міжнародна група астрономів, яка виявила велику кількість вуглецю у молодій галактиці, вік якої оцінюється у 350 млн років.

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