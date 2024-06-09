Чи дістануть українські дрони до місць виробництва Су-57 — Defence Express

Росіяни виготовляють Су-57 на тому ж авіазаводі, де розгорнуто виробництво іншого багатоцільового винищувача Су-35С.

Російський авіазавод, на якому виготовляють новітні російські винищувачі Су-57, розташований у місті Комсомольськ-на-Амурі, що на відстані 8000 км від кордону з Україною. Таку відстань українські ударні безпілотники наразі не можуть подолати.

Про це повідомили експерти видання Defence Express.

Водночас у виданні відзначили, що росіяни виготовляють Су-57 на тому ж авіазаводі, де розгорнуто виробництво іншого багатоцільового винищувача Су-35С.

“Коли рашисти в 2020 році розгортали лінію по виробництву Су-57, вони не стали будувати нові цехи, вони просто поставили більшу кількість стапельного обладнання у наявні приміщення, і заодно спробували прискорити темпи виробництва за рахунок покращення ефективності роботи персоналу авіазаводу”, - відзначили недоліки роботи російського ВПК експерти.

За інформацією видання, через втрати російської бойової авіації у війні проти України на цьому заводі довелося зосередитись на поточному виробництві саме Су-35С - 7 літаків було побудовано у 2022 році та 10 літаків у 2023 році. Хоча і виробництво Су-57 продовжувалось також, але темпами всього в кілька "бортів" на рік.

“Можливо, з часом Сили оборони України таки знайдуть спосіб, як дістати авіазавод в Комсомольську-на-Амурі, розташованому за понад 8 тисяч кілометрів від кордону України і на котрому виготовляють одразу два важливі зразки рашистської авіатехніки”, - зазначають у виданні.

Нагадаємо, під час удару по військовому аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області РФ могли бути пошкоджені два російські багатоцільові винищувачі Су-57.

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