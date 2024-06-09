Чи будуть в Україні 10 червня діяти графіки відключення світла: в "Укренерго" відповіли

Діяти графіки будуть через зростання споживання на початку тижня.

В Україні на понеділок, 10 червня, вводяться графіки відключення електроенергії для споживачів. Діяти обмеження будуть з 16:00 до 22:00.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

“По всій території України обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00. Причина - зростання споживання на початку робочого тижня”, - розповіли в “Укренерго”.

Там також додали, що енергоживлення критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не буде.

Нагадаємо, що під час масових відключень світла майже одночасно зникає і мобільний зв'язок. Проте є способи, які дозволять залишатися у мережі.

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