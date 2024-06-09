Інтернет без світла: як підключити роутер до павербанку

ТСН.ua розбирався, як за відсутності світла підключити Wi-Fi роутер до павербанка, щоб завжди мати доступ до інтернету.

Під час масових відключень світла майже одночасно зникає і мобільний зв'язок. Проте є способи, які дозволять залишатися у мережі.

ТСН.ua розбирався, як за відсутності світла підключити Wi-Fi роутер до павербанка, щоб завжди мати доступ до інтернету.

Загальні поради з підключення роутера

Необхідно дізнатися у провайдера, чи підключені інтернет-кабелі до будь-якої безперебійної мережі. Якщо до вашої квартири підведено оптоволокно, то для його терміналу також необхідно буде зробити джерела живлення (за таким же принципом, як і для роутера). Дізнатися, яка напруга необхідна для роботи роутера (зазвичай 9 чи 12 вольт, вказана на зворотній стороні пристрою).

Варіант кабеля з модулем підвищення напруги до 9 та 12 вольт / Фото: chas.news

Яка напруга потрібна для роутера

Також зараз на ринку вже представлені павербанки, які на виході можуть видавати різну напругу — крім стандартних 5 вольт, також 9 та 12 вольт.

Коштують вони дорожче, проте у такому випадку буде достатньо придбати лише кабель-перехідник від USB на штекер 5,5/2,5 мм.

Інтернет без світла / Фото: pautina.ua

Як підключити Wi-Fi роутер до павербанку: п'ять простих кроків

Крок 1: Перевірте ємність павербанку

Першим кроком у підключенні Wi-Fi маршрутизатора до павербанку є перевірка його ємності. Павербанки бувають різної ємності, від 2000 мАг до 50 000 мАг. Чим вища ємність, тим довше він може живити ваш Wi-Fi роутер. Тому переконайтеся, що у вашому павербанку достатньо заряду для живлення Wi-Fi роутера.

Крок 2: Підберіть правильні кабелі

Щоб підключити Wi-Fi роутер до павербанку, вам знадобляться відповідні кабелі. Як правило, ваш Wi-Fi роутер продається з адаптером живлення, який підключається до розетки. Однак, щоб підключити його до павербанку, вам знадобиться кабель, який можна з'єднати з портом живлення маршрутизатора і вихідним портом павербанку.

Крок 3: Підключіть кабелі

Підібравши відповідні кабелі, підключіть один кінець до вихідного порту павербанка, а інший — до порту живлення вашого Wi-Fi роутера. Переконайтеся, що кабелі надійно підключені до обох пристроїв.

Крок 4: Увімкніть павербанк і Wi-Fi роутер

Після підключення кабелів увімкніть павербанк, потім увімкніть Wi-Fi роутер. Wi-Fi роутер повинен увімкнутися і почати транслювати сигнал Wi-Fi. Ви можете підключити свої пристрої до сигналу Wi-Fi і почати роботу в Інтернеті.

Крок 5: Контролюйте роботу Power Bank і Wi-Fi роутера

Нарешті, слідкуйте за станом павербанку та Wi-Fi роутера. Більшість павербанків мають вбудований індикатор, який показує, скільки залишилося заряду. Переконайтеся, що заряду павербанка достатньо для живлення вашого Wi-Fi роутера протягом необхідного часу. Також слідкуйте за часом роботи Wi-Fi роутера і вимикайте всі пристрої, які ви не використовуєте, щоб заощадити заряд акумулятора.

Отже, підключення Wi-Fi маршрутизатора до павербанку – це достатньо простий процес. Тепер ви зможете залишатися на зв’язку, навіть під час перебоїв з електрикою.

На скільки вистачить павербанку для роутера

Павербанк може працювати з роутером від двох до 20 годин, залежно від ємності павербанку для роутера, рейтингу, енергоспоживання роутера та кількості підключених до нього пристроїв.

Павербанк для роутера – це батарея з вбудованим електронним управлінням та роз'ємами, до яких ви підключаєте роутер та медіаконвертер у разі відключення електроенергії; він автоматично вмикає пристрій і продовжує робити це безперервно доти, доки живлення не буде знову увімкнено. Більшість моделей павербанків для роутера вказують час, що залишився, на передній панелі, щоб допомогти вам зберегти важливі документи.

Час, який павербанк зможе живити роутер, залежить від кількох факторів, у тому числі від ємності акумулятора павербанка, енергоспоживання роутера, номінальних характеристик павербанка та кількості пристроїв, які ви одночасно підключаєте до павербанку. Павербанки для роутера мають різне апаратне забезпечення, залежно від виробника, що відрізняє їх від моделі до моделі, коли йдеться про функціональність та рейтинги. Роутери Wi-Fi, які є твердотільних пристроїв, споживають мало енергії. У середньому роутери споживають від 2 до 20 Вт, найчастіше 6 Вт на роутер. Як бачите, не всі роутери споживатимуть однакову кількість енергії, деякі більше, інші менше. Кількість пристроїв, підключених до павербанку, також є важливим фактором.

Як довго працює роутер від павербанку

Павербанк на 10500 мАг може забезпечити роботу роутера протягом 3-4 годин ;

може забезпечити роботу роутера ; павербанк на 21000 мАг забезпечує комфортну роботу роутера від 6 до 10 годин ;

забезпечує комфортну роботу роутера ; павербанк для роутера на 42000 мАг може забезпечувати роботу того самого роутера 16 годин ;

може забезпечувати роботу того самого роутера ; павербанк потужністю 70 000 мАг забезпечує роботу роутера протягом доби і дозволяє заряджати ще й смартфони та планшети.

Нагадаємо, ексміністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель попередив про загрози взимку. За його словами, якщо у холодну пору року від електропостачання в Україні будуть відключені централізовані системи, то, окрім електроенергії, у будинках не буде тепло- і водопостачання. Це означає евакуацію, тож кожен українець повинен мати план "Б".

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