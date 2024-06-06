Не буде світла, опалення та води: ексміністр попередив про загрози взимку

Оржель порадив розглянути як план "Б" пожити у приватному будинку з дровами, печами, котлом і генератором.

Якщо взимку від електропостачання в Україні будуть відключені централізовані системи, то окрім електроенергії в будинках не буде тепло- і водопостачання. Це означає евакуацію, тож кожен українець повинен мати план "Б".

Про це заявив голова Київського офісу Секретаріату Енергетичного співтовариства, ексміністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє "Еспресо".

Він припустив, що ситуація з електроенергією в Україні взимку "може бути різною".

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"У великих містах, де є централізовані системи, і, якщо вони будуть обмежені або відключені від електропостачання – це означає відсутність водопостачання, теплопостачання та евакуація. Така ситуація потенційно може статися, але енергетики будуть робити все можливе", – висловив думку Оржель.

Якщо ж російські війська завдаватимуть ударів по об'єктах передавання та транспортування електроенергії, то система зможе працювати в декількох "острівних" режимах.

"Тоді може статися так, що імпорт, який йде з Європи, не зможе дійти до лівобережної України. Тобто там буде набагато більший дефіцит, ніж ближче до кордонів із Європою", – пояснив ексголова Міненерго.

Тож він наголосив, що кожен українець повинен мати план "Б".

"Варіантів і негативних сценаріїв безліч. На сьогодні критичним є захист енергетики. Кожен українець має мати план "Б" на випадок такої ситуації. Якщо є можливість пожити в приватному будинку з дровами, печами, котлом і генератором, то важливо, щоб це було", – зауважив Оржель.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що через проблеми з генерацією електроенергії взимку буде дуже складно жителям багатоквартирних будинків. Тож вони повинні шукати можливість переїхати до інших міст, де буде світло, чи до приватного сектора.

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