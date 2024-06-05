Нові блекаути: коли буде світло та чому найбільше страждає Київ

Ситуація в українській енергосистемі не просто складна, а навіть погіршилася з початком червня, і, на жаль, залишатиметься такою.

Україна поринає у нові блекаути. 5 червня фахівці знову фіксують значний дефіцит в енергомережі країни, тож на українців чекають тривалі відключення – кажуть, світла може не бути по 4 години. Тим часом експерти б’ють на сполох і просять українців уже зараз готуватися до серйозних блекаутів взимку. Деякі навіть рекомендують змінити квартири в багатоповерхівках на приватні будинки.

Що про це кажуть енергетики, чому у столиці світла немає довше, ніж в регіонах, та до чого уже варто готуватися українцям — читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Ситуація складна

Ситуація в українській енергосистемі не просто складна, а навіть погіршилася з початком червня, і, на жаль, залишатиметься такою принаймні цього тижня! В ефірі “Суспільного” голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, чому так сталося!

"Є декілька факторів. Перш за все, це досить висока температура, яка супроводжується збільшенням споживання електроенергії. Також остання атака ворога на теплові й гідроелектростанції зменшила і без того невеликі обсяги генерації, які зараз працюють в енергосистемі і яких й до того було недостатньо", – сказав Володимир Кудрицький, голова правління НЕК “УКРЕНЕРГО”.

Підвела погода?

Зіграла злий жарт з українцями і погода, каже Кудрицький. Окрім потепління, в Україні вирували літні зливи та грози, які не дали нормально працювати іншій суттєвій частині української енергетики - сонячним електростанціям. І ця тенденція поки зберігатиметься.

"Ситуація цього тижня буде складною. Єдине – вихідними споживання впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд. Тому на вихідних буде трохи легше", – сказав Володимир Кудрицький.

Коли стане легше?

І білого світла у цьому чорному тунелі поки не видно, кажуть експерти. Проблем в енергетиці через літню спеку та постійні російські обстріли тільки більшатиме, впевнений голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. На його думку, вже в липні українці сидітимуть без світла в середньому по 10 годин!

"За заявами наших можновладців очікувати зменшення часу відключень нам не варто. Не потрібно навіть на це мати надії, тому що наші можновладці кажуть, що ситуація більш ніж критична буде у липні. Тобто, якщо у нас зараз по 6-7 годин відключення, то вочевидь будемо очікувати відключення в липні по 10 годин. Це повʼязано з втратою генерації, притому не просто втратою, а втратою додаткової. Якщо місяць тому Міненерго публікувало цифри у 8 ГВт втраченої маневрової потужності, то остання заява представників ЄС говорить, що Україна вже втратила 9,8 ГВт потужності після останнього обстрілу українських гідроелектростанцій", – каже Олег Попенко, експерт з ЖКГ.

Кияни сидять без світла найбільше?

Найскладніша ж ситуація зараз неочікувано у Києві. Кияни, на відміну від жителів більшості інших міст, подекуди уже сидять без світла по 7-8 годин. Але це не через сам дефіцит, а через ліміти споживання, які поставили столиці. Вони чомусь не враховують, що саме в столиці розташовані різні надважливі критичні об'єкти інфраструктури, які споживають багато електроенергії, тож Київ швидко виходить за визначені ліміти. На думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченко, цю проблему мають вирішити в уряді до 24 червня. Допоки ж киянам доведеться потерпіти таку несправедливість:

“Та методика, яка існує зараз, затверджена наказом Міненерго, вона не враховує величезну критичну інфраструктуру, яка розташована в Києві і працює не лише на киян, а на всю країну. Але вона відбирає ліміти саме у киян і тому коли у Києві відключення відбуваються по 8-10 годин, то у регіонах по 2-3 години”.

Зима буде вкрай важка

Але найскладніші випробування – ще попереду! Видання Financial Times з посиланням на неназваних українських чиновників пише, що така ситуація в енергетиці буде і взимку! Журналісти передають, що в холодну пору року українцям доведеться проводити більшу частину доби без світла.

Видання з посиланням на українських чиновників повідомляє, що лише внаслідок обстрілу 1 червня було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, яка потрібна для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, була сильно пошкоджена. На питання про те, як позначаються такі руйнування через місяці, один із чиновників відповів журналістам: "Ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві".

А от експерт з ЖКГ Олег Попенко рекомендує українцям задуматися, чи не переїхати їм на зиму зі своїх квартир у приватний сектор чи за місто. Адже багатоповерхівки можуть замерзнути.

"Приготувати їжу буде складно, опалення не буде. Тому люди повинні зараз думати і шукати можливість переїжджати або в інше місто, або в області, де буде електроенергія. А краще дивитися в бік приватного сектору", - заявив голова Спілки споживачів компослуг Олег Попенко.

До чого тут тарифи?

Від 1 червня уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. Нова фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів тепер на рівні 4,32 грн/кВт*год. Тариф діятиме до 30 квітня 2025 року.

Однак підняття тарифу на електроенергію не створить умов, аби 2024 року бути 24 години на добу зі світлом. На цьому наголосив нардеп Сергій Нагорняк:

“Навіть підвищення тарифу на електроенергію не дозволить 2024 року бути 24 години на добу зі світлом. Ситуація надскладна, а буде взимку ще складніша. За середнім сценарієм, за температури мінус 10 градусів ми можемо бути зі світлом 12-14 годин і умовно 10 годин на добу ми можемо бути без світла”.

Додамо, що 5 червня відключення світла в Україні тривали довше через значний дефіцит в енергосистемі. Електроенергії може не бути до 4 годин і навіть більше.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Стрий - головна ціль ворожої ракетної атаки! Куди на території Росії битимуть ЗСУ?

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.