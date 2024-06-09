В Україні розробляють власні КАБи: коли ЗСУ почнуть випробування

Російські КАБи стали величезною проблемою на фронті для наших бійців, тому українським Силам оборони важливо мати аналог такої смертоносної зброї.

За кілька тижнів ЗСУ почнуть випробовування керованих авіабомб (КАБів) українського виробництва.

Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв'ю "Донбас Реалії".

"У нас зараз тривають роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", – сказав Голубцов.

За його словами, Повітряні сили ЗСУ наразі використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.

Нагадаємо, що російські КАБи залишаються однією з ключових проблем на фронті для наших військових. За допомогою КАБів РФ стирає з лиця землі прифронтові міста і знищує українські позиції. Раніше в Independent опублікували статтю про те, як російські КАБи змінюють обличчя війни в Україні та забезпечують успіх окупантам

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