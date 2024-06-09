В Украине разрабатывают собственные КАБы: когда ВСУ начнут испытания

Российские КАБы стали огромной проблемой на фронте для наших бойцов, поэтому украинским Силам обороны важно иметь аналог такого смертоносного оружия.

Через несколько недель ВСУ начнут испытания управляемых авиабомб (КАБов) украинского производства.

Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в интервью "Донбасс Реалии".

"У нас сейчас продолжаются работы по переоборудованию и созданию своих корректированных авиабомб, на базе обычных свободнопадающих. Там есть конструктивные некоторые нюансы, нужно подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских", – сказал Голубцов.

По его словам, Воздушные силы ВСУ сейчас используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 разных калибров.

Напомним, что российские КАБ остаются одной из ключевых проблем на фронте для наших военных. С помощью КАБов РФ стирает с лица земли прифронтовые города и уничтожает украинские позиции. Ранее в Independent опубликовали статью о том, как российские КАБы меняют лицо войны в Украине и обеспечивают успех оккупантам

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.