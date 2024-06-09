Вбивство співака Ігоря Талькова: в Росії через 33 роки назвали винного

Днями в РФ був завершений процес розслідування вбивства російського співака Ігоря Талькова, яке трапилося 1991 року.

Так, винним в інциденті було визнано концертного директора Ігоря – Валерія Шляфмана. Про це йдеться у заяві головного слідчого управління Слідчого комітету Санкт-Петербурга після розслідування справи протягом 33 років.

"ДСУ СК Росії по місту Санкт-Петербург завершило розслідування кримінальної справи стосовно концертного директора Ігоря Талькова Валерія Шляфмана. Він звинувачується у вбивстві та замаху на вбивство, скоєних загальнонебезпечним способом. Після поновлення 2021 року розслідування кримінальної справи слідчі СК Росії на основі зібраних доказів дійшли висновку про причетність Валерія Шляфмана до скоєння умисних злочинів", - повідомив СК РФ.

Ігор Тальков

Зазначимо, Ігор Тальков загинув 6 жовтня 1991 року від пострілу у груди за лаштунками концерту в Палаці спорту "Ювілейний". Згідно з офіційним коментарем представниці СК Росії Світлани Петренко, все почалося з конфлікту між Шляфманом і представником іншого артиста – Ігорем Малаховим. Тоді концертний директор Талькова намагався вистрелити в Малахова з револьверу, проте влучив у свого ж артиста.

Ігор Тальков

До слова, після інциденту Валерій Шляфман виїхав до Ізраїлю та тривалий час переховувався там. Спочатку його заочно обвинуватили у скоєнні вбивства з необережності, але згодом на основі понад 150 зібраних доказів у свідків і експертизи встановили, що Шляфман умисно скоїв злочин. 2022 року вбивцю було заочно арештовано судом у Санкт-Петербурзі.

Зазначимо, Ігор Тальков здебільшого славився піснями на суспільно-політичну тематику й оспівував проблеми Росії. До слова, його син продовжив справу батька й теж займається творчістю. Так, Ігор Тальков-молодший підтримав геноцид українців і тепер погоджується розважати окупантів на фронті.

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