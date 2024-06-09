Невпізнанна Олена Мозгова приголомшила, який вигляд мала 35 років тому

Українська продюсерка Олена Мозгова потішила прихильників архівним контентом.

У своєму Facebook знаменитість опублікувала кадр, який був зроблений у роки її юності. На знімку Олена Мозгова позувала в парку, поруч з іграшковим Дідом Морозом. Майбутня продюсерка позувала в світлій куртці, сорочці в клітинку. Образ Мозгова доповнила масивним ланцюжком, а своє коротке волосся вона розпустила.

Як поділилася знаменитість, на фото їй близько 15 років. Тож, архівний кадр був зроблений 35 років тому. Таким чином знаменитість продемонструвала, який вигляд мала в юні роки та як із часом змінилася.

"Точно сказати не можу, але десь +- 15", - підписала кадр Олена Мозгова.

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

А от підписники продюсерки були більш багатослівними. Вони зазначили, що Олена Мозгова має просто неперевершений вигляд. Деякі запримітили, що погляд у знаменитості з роками взагалі не змінюється: "Дуже гарна", "очі такі ж", "красуня".

Нагадаємо, нещодавно ведучий Микита Добринін потішив архівним кадром. Шоумен показав, який вигляд мав у дитинстві, та приголомшив схожістю зі своїм 2-річним сином.

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