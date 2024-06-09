Скільки винищувачів Mirage 2000-5 Франція може передати Україні: La Tribune підрахувала

За інформацією видання, Франція зможе поставити Києву не більше шести Mirage 2000-5. Ще шість можуть купити у трьох країнах, що мають ці літаки на озброєнні.

Франція оголосила, що передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5 та забезпечить підготовку українських пілотів та техперсоналу. Проте президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати точну кількість винищувачів Mirage 2000-5, які надійдуть в Україну.

Видання La Tribune з'ясовувало, скільки таких літаків Франція зможе відправити Україні.

За інформацією видання, Франція не може поставити Україні велику партію винищувачів Mirage 2000-5, якщо не хоче послабити власні ВПС. Загалом Париж може надати не більше шести винищувачів Mirage 2000-5.

"Щоб зберегти ескадрилью (20 літаків), ВПС, які мають лише 26 Mirage 2000-5, повинні були б відмовитися від шести. Це надто мало, щоб реально допомогти Україні, яка за будь-яку ціну хоче заповнити суттєву прогалину в можливостях протиповітряної оборони", – йдеться у статті.

Решту літаків доведеться шукати на міжнародному ринку.

Видання припускає, що Макрон може вести переговори з керівництвом трьох країн, озброєних цими літаками – Греції, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Імовірно, він намагатиметься переконати їх передати чи продати партію винищувачів для відправки в Україну. Загалом Київ може розраховувати на 12 винищувачів від Парижа та союзників, вважає La Tribune.

Нагадаємо, 7 червня президент Франції Макрон заявив, що передасть Україні винищувачі Mirage 2000.

Раніше ми писали, коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5 і чи змінить "подарунок Макрона" хід війни.

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