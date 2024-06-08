Макрон передасть Mirage-2000 для України: експерт пояснив, що це означає для Путіна

За заявою Макрона, винищувачі мають бути в Україні наприкінці року.

Передавання Францією Mirage-2000 для України демонструє, що страх Еммануеля Макрона перед Путіним зник.

Таку думку висловив в інтерв'ю УНІАН військовий експерт Петро Черник.

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Чесно кажучи, на мою думку, передача "міражів" - це більше політичне явище. Макрон демонструє, що страх перед Путіним у нього персонально зник. Ось це дуже важливо", - наголосив він.

Черник нагадав, що, за заявою Макрона, винищувачі мають бути в Україні наприкінці року. Однак, на його думку, п'ять Mirage-2000 суттєво не вплинуть на ситуацію на фронті.

"Mirage-2000 розроблений передусім під ракети Storm Shadow/SCALP. Їх у нас застосовують. Але – з Су-24М. Тому є різниця. Це – як порівнювати "рідні" запчастини в автомобільній техніці. Storm Shadow інтегровані в Су-24М, але їх розробляли саме для Mirage 2000. Але п’ять "міражів" що покращать? Storm Shadow застосовуватимуть небагато. Щоб справді щось змінилося на лінії фронту, потрібно хоча б кілька сотень Storm Shadow, підкреслюю. А є кілька десятків. Дуже добре, знищимо якусь важливу ціль, якийсь склад чи бункер. Звісно, це все понижує потенціал ворога, але не змінює у стратегічному сенсі хід бойових дій", - додав він.

Нагадаємо, ТСН.ua з’ясовував, наскільки ефективними є французькі винищувачі Mirage і як вони можуть вплинути на хід війни в Україні.

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