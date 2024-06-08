Напад на прем’єрку Данії: в якому стані очільниця уряду

Метте Фредеріксен під охороною доставили до лікарні для обстеження.

У суботу, 8 червня, скасовано всі офіційні заходи за участі прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен після того, як напередодні на неї було скоєно напад в центрі Копенгагена. Очільниця данського уряду, яку називають головною претенденткою на посаду голови Європейської Ради, отримала легку травму шиї після завданого їй удару.

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на заяву офісу прем’єр-міністра Данії.

Після нападу невідомого 39-річного чоловіка, якого затрималb одразу на місці злочину, Метте Фредеріксен під охороною доставили до лікарні для обстеження. В офісі очільниці уряду повідомляють, що ушкодження незначні, але прем’єрка сильно вражена цим інцидентом.

Свідки нападу повідомляють, що невідомий чоловік сильно штовхнув прем’єр-міністерку. Мотиви його вчинку та подробиці про його особу не розголошують.

Відомо, що о 13:00 за місцевим часом 39-річного чоловіка повинні були доставити до муніципального суду Копенгагена для допиту та призначення йому запобіжного заходу.

Що відомо про Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен є головою Соціал-Демократичної партії Данії та обіймає посаду прем’єр-міністерки країни від 2019 року. Вона також вважається головною претенденткою на посаду голови Європейської Ради, яку наразі займає французький політик Шарль Мішель.

Напад у п'ятницю стався після того, як Метте Фредеріксен брала участь у заходах виборчої кампанії до Європарламенту провідної соціал-демократичної кандидатки Крістель Шалдемозе.

Данські виборці підуть на виборчі дільниці на виборах до Європарламенту в неділю, 9 червня. Соціал-демократична партія, яку очолює Фредеріксен, лідирує в останніх опитуваннях напередодні виборів.

Оновлення складу Європейського парламенту спричиняє переобрання керівників Європейської комісії, Європейської ради, Європарламенту та Європейської служби зовнішніх справ.

Напади на політиків почастішали

Напад на прем’єрку Данії став одним із кількох випадків насильства проти політиків у Європі.

У травні у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли із пістолета, він отримав важкі поранення.

Депутат Європарламенту від Соціал-демократів Німеччини (СДПН) постраждав під час розклеювання плакатів у Дрездені. Німецького сенатора ненадовго відправили до лікарні після удару по голові.

У вівторок, 4 червня, кандидат від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) був поранений ножем у південно-західному німецькому місті Мангаймі.

Реакція європейських лідерів

Європейські лідери засудили напад у Данії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку, заявивши у дописі в Х, що "приголомшена" інцидентом.

"Я засуджую цей огидний вчинок, який суперечить усьому, у що ми віримо і за що боремося в Європі. Я бажаю вам сил і мужності – знаю, що у вас їх досить", – написала фон дер Ляєн.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав напад “неприпустимим”.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка після виборів може зайняти посаду Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки замість Жозепа Борреля, заявила, що вона "глибоко шокована".

Президент Румунії Клаус Йоганніс, який є претендентом на посаду генсека НАТО, сказав, що "приголомшений боягузливим нападом".

Нагадаємо, 31 травня в німецькому місті Мангаймі на південному заході країни невідомий чоловік із ножем скоїв напад на ультраправого громадського активіста Міхаеля Штюрценбергера, відомого своєю критикою ісламу.

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