На прем’єрку Данії скоєно напад у центрі Копенгагена

У поліції підтвердили напад, але жодних подробиць інциденту поки не називають.

У п’ятницю, 7 червня, прем’єр-міністерку Данії та голову Соціал-демократичної партії Метте Фредеріксен побив невідомий чоловік, коли вона перебувала на площі Культорвет у центральній частині данської столиці Копенгагена.

Про це повідомляє данське видання TV 2 з посиланням на заяву офісу прем’єр-міністра.

У відомстві повідомили, що очільниця уряду Данії шокована цим інцидентом, не уточняючи, чи зазнала вона травм чи пошкоджень.

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Повідомляється, що після нападу чоловіка затримали, наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Мотиви його вчинку невідомі.

У поліції підтвердили напад, але жодних подробиць інциденту також не називають.

Міністр охорони навколишнього середовища Магнус Хойніке в дописі на X заявив, що напад на Метте Фредеріксен шокує всіх, хто з нею близький. Він також закликав усіх піклуватися один про одного та про цінності, на яких побудована країна.

Відомо, що незадовго до нападу Метте Фредеріксен брала участь у виборчій кампанії до Європаламенту провідної соціал-демократичної кандидатки Крістель Шалдемозе.

Нагадаємо, 15 травня невідомий чоловік декілька разів вистрелив з вогнепальної зброї у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

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