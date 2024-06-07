На премьера Дании совершено нападение в центре Копенгагена

В полиции подтвердили нападение, но никаких подробностей инцидента пока не называют.

В пятницу, 7 июня, премьер-министр Дании и главу Социал-демократической партии Мэтте Фредериксен избил неизвестный мужчина, когда она находилась на площади Культорвет в центральной части датской столицы Копенгагена.

Об этом сообщает датское издание TV 2 со ссылкой на заявление офиса премьер-министра.

В ведомстве сообщили, что глава правительства Дании шокирована этим инцидентом, не уточняя, получила ли она травмы или повреждения.

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Сообщается, что после нападения мужчину задержали, сейчас он находится в следственном изоляторе. Мотивы его поступка неизвестны.

В полиции подтвердили нападение, но никаких подробностей инцидента тоже не называют.

Министр охраны окружающей среды Магнус Хойнике в сообщении в X заявил, что нападение на Мэтте Фредериксен шокирует всех, кто с ней близок. Он также призвал всех заботиться друг о друге и ценностях, на которых построена страна.

Известно, что незадолго до нападения Мэтте Фредериксен принимала участие в избирательной кампании в Европаламент ведущей социал-демократической кандидатки Кристель Шалдемозе.

Напомним, 15 мая неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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