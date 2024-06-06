Польща – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Текстовий репортаж другого з трьох спарингів "синьо-жовтих" перед Євро-2024.

У п'ятницю, 7 червня, збірна України зіграє товариський матч із національною командою Польщі в межах підготовки до фінального турніру Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для "синьо-жовтих" це буде другий із трьох спарингів у межах підготовки до континентальної першості. У першому контрольному матчі команда Сергія Реброва 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0).

Додамо, що в останньому товариському поєдинку перед чемпіонатом Європи збірна України 11 червня зустрінеться з Молдовою у Кишиневі. Зі свого боку, поляки 10 червня у Варшаві проведуть спаринг із Туреччиною.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Польська команда позмагається у квартеті D проти Нідерландів, Австрії та Франції.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку Польща – Україна.