Військовий облік для українців за кордоном став простішим: що змінилося

Українці, які перебувають за кордоном понад три місяці, можуть стати на військовий облік через дипломатичні установи.

У п’ятницю, 7 червня, Кабінет міністрів України спростив постановку на військовий облік українців, які перебувають за кордоном.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.

У повідомленні перераховані нові можливості для українців за кордоном:

постановка на військовий облік через закордонні дипломатичні установи для осіб, які перебувають за межами України понад три місяці;

відсутність вимоги особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Тим же рішенням Кабміну виключено вимогу подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи, що спростить процедуру відстрочки від призову.

Окрім того, інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер буде надсилатися до поліції в електронному вигляді.

Нагадаємо, раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що військовозобов'язаним українцям, які перебувають за кордоном, і які оновили свої облікові дані у "Резерв+", треба повернутися до України і особисто прийти до ТЦК – якщо застосунок показує статус "у розшуку".

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