Военный учет для украинцев за границей стал проще: что изменилось

Украинцы, которые находятся за границей более трех месяцев, могут встать на военный учет через дипломатические учреждения.
В пятницу, 7 июня, Кабинет министров Украины упростил постановку на военный учет находящихся за рубежом украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
В сообщении перечислены новые возможности для украинцев за границей:
- постановка на военный учет через заграничные дипломатические учреждения для лиц, которые находятся за пределами Украины более трех месяцев;
- отсутствие требования личного присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Тем же решением Кабмина исключено требование подачи заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода для лиц с инвалидностью II группы, что упростит процедуру отсрочки от призыва.
Кроме того, информация об административных правонарушениях призывников, военнообязанных и резервистов теперь будет отправляться в полицию в электронном виде.
Напомним, ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что военнообязанным украинцам, находящимся за границей, и обновившим свои учетные данные в "Резерв+", нужно вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК – если приложение показывает статус "в розыске" ".
Читайте также: