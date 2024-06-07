Военный учет для украинцев за границей стал проще: что изменилось

Украинцы, которые находятся за границей более трех месяцев, могут встать на военный учет через дипломатические учреждения.

В пятницу, 7 июня, Кабинет министров Украины упростил постановку на военный учет находящихся за рубежом украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

В сообщении перечислены новые возможности для украинцев за границей:

постановка на военный учет через заграничные дипломатические учреждения для лиц, которые находятся за пределами Украины более трех месяцев;

отсутствие требования личного присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Тем же решением Кабмина исключено требование подачи заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода для лиц с инвалидностью II группы, что упростит процедуру отсрочки от призыва.

Кроме того, информация об административных правонарушениях призывников, военнообязанных и резервистов теперь будет отправляться в полицию в электронном виде.

Напомним, ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что военнообязанным украинцам, находящимся за границей, и обновившим свои учетные данные в "Резерв+", нужно вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК – если приложение показывает статус "в розыске" ".

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