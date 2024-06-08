Громадське об’єднання «Ми – Вінничани» спільно з партнерами провели 8 червня 2024 року форум «Інформаційний щит України». Захід відбувається другий рік поспіль.

Серед цілей медіа-форуму – обговорення основних напрямків протидії ворожій пропаганді, визначення пріоритетних завдань для вітчизняних ЗМІ в умовах повномасштабної війни, ознайомлення присутніх з глобальними тенденціями розвитку новітніх комунікаційних технологій.

Спікерами зібрання виступили народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, журналіст, майор ЗСУ Єгор Чечеринда, журналіст та експерт Вадим Денисенко, військовослужбовець політолог Олександр Антонюк.

«Інформаційний щит України»: на Вінниччині провели медіа-форум (8 фото)

Також під час форуму ГО «Ми – Вінничани» разом з співорганізаторами форуму Центром суспільно-політичного моніторингу «Вектор», Благодійним Фондом МХП-Громаді та медіахолдингом «Новини Вінниці» оголосили про старт меморіального онлайн-проєкту «Книга героїв», у якому збиратимуться біографічні та історичні дані про полеглих захисників України – уродженців та мешканців Вінницької області.

Крім того, присутні на заході представники місцевих ЗМІ, в честь професійного свята, отримали сертифікати на придбання літератури у книгарні «Герої», відкритої родиною на честь загиблого на війні бійця мотопіхотної бригади філолога та журналіста Миколи Рачка.

Нагадаємо, у минулому році ГО «Ми – Вінничани» зібрали та витратили на придбання техніки та спецзасобів для ЗСУ понад 12 млн грн власних і партнерських коштів.

ʼДо складу ГО «Ми – Вінничани» входять народні депутати нинішнього і минулих скликань Олександр Домбровський, Микола Кучер, Лариса Білозір, Геннадій Вацак, Сергій Кудлаєнко, екс-голова Вінницької ОДА Валерій Коровій, голова БФ «Український Альянс» Микола Філонов.