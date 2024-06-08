"Информационный щит Украины": в Винницкой области провели медиа-форум

Общественное объединение «Мы – Винничане» совместно с партнерами провели 8 июня 2024 форум «Информационный щит Украины». Мероприятие проходит второй год подряд.

Среди целей медиа-форума – обсуждение основных направлений противодействия враждебной пропаганде, определение приоритетных задач для отечественных СМИ в условиях полномасштабной войны, ознакомление с глобальными тенденциями развития новейших коммуникационных технологий.

Спикерами собрания выступили народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин, журналист, майор ВСУ Егор Чечеринда, журналист и эксперт Вадим Денисенко, военнослужащий политолог Александр Антонюк.

«Інформаційний щит України»: на Вінниччині провели медіа-форум (8 фото)

Также во время форума ОО «Мы – Винничане» вместе с соорганизаторами форума Центром общественно-политического мониторинга «Вектор», Благотворительным Фондом МХП-Громади и медиахолдингом «Новости Винницы» объявили о старте мемориального онлайн-проекта «Книга героев» и исторические данные о павших защитниках Украины – уроженцах и жителях Винницкой области.

Кроме того, присутствовавшие на мероприятии представители местных СМИ, в честь профессионального праздника, получили сертификаты на приобретение литературы в книжном магазине «Герои», открытом семьей в честь погибшего на войне бойца мотопехотной бригады филолога и журналиста Николая Рачка.

Напомним, в прошлом году ОО "Мы — Винничане" собрали и потратили на приобретение техники и спецсредств для ВСУ более 12 млн грн собственных и партнерских средств.

ʼВ состав ОО «Мы – Винничане» входят народные депутаты нынешнего и прошлых созывов Александр Домбровский, Николай Кучер, Лариса Билозир, Геннадий Вацак, Сергей Кудлаенко, экс-председатель Винницкой ОГА Валерий Коровой, председатель БФ «Украинский Альянс» Николай Филонов.