Нападение на премьера Дании: в каком состоянии глава правительства

Мэтте Фредериксен под охраной доставили в больницу для обследования.

В субботу, 8 июня, отменены все официальные мероприятия с участием премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен после того, как накануне на нее было совершено нападение в центре Копенгагена. Глава датского правительства, которую называют главной претенденткой на должность главы Европейского Совета, получила легкую травму шеи после нанесенного ей удара.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Дании.

После нападения неизвестного 39-летнего мужчины, которого задержали сразу на месте преступления, Мэтте Фредериксен под охраной доставили в больницу для обследования. В офисе главы правительства сообщают, что повреждения незначительны, но премьер сильно поражена этим инцидентом.

Свидетели нападения сообщают, что неизвестный мужчина сильно толкнул премьер-министра. Мотивы его поступка и подробности о его личности не разглашают.

Известно, что в 13:00 по местному времени 39-летнего мужчину должны были доставить в муниципальный суд Копенгагена для допроса и назначения ему меры пресечения.

Что известно о Мэтте Фредериксен

Мэтте Фредериксен является главой Социал-демократической партии Дании и занимает должность премьер-министра страны с 2019 года. Она также считается главной претенденткой на должность главы Европейского Совета, которую сейчас занимает французский политик Шарль Мишель.

Нападение в пятницу произошло после того, как Мэтте Фредериксен принимала участие в мероприятиях избирательной кампании в Европарламент ведущей социал-демократической кандидатки Кристель Шалдемозе.

Датские избиратели пойдут на избирательные участки на выборах в Европарламент в воскресенье, 9 июня. Социал-демократическая партия, возглавляемая Фредериксен, лидирует в последних опросах накануне выборов.

Обновление состава Европейского парламента влечет за собой переизбрание руководителей Европейской комиссии, Европейского совета, Европарламента и Европейской службы внешних дел.

Нападения на политиков участились

Нападение на премьера Дании стало одним из нескольких случаев насилия против политиков в Европе.

В мае в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли из пистолета, он получил тяжелые ранения.

Депутат Европарламента от Социал-демократов Германии (СДПГ) пострадал во время расклеивания плакатов в Дрездене. Немецкого депутата ненадолго отправили в больницу после удара по голове.

Во вторник, 4 июня, кандидат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) был ранен ножом в юго-западном немецком городе Мангайме.

Реакция европейских лидеров

Европейские лидеры осудили нападение в Дании.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила поддержку, заявив в сообщении в Х, что "ошеломлена" инцидентом.

"Я осуждаю этот отвратительный поступок, противоречащий всему, во что мы верим и за что боремся в Европе. Я желаю вам сил и мужества – знаю, что у вас их достаточно", – написала фон дер Ляен.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение "недопустимым".

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая после выборов может занять должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля, заявила, что она "глубоко шокирована".

Президент Румынии Клаус Иоганнис, являющийся претендентом на пост генсека НАТО, сказал, что "ошеломлен трусливым нападением".

Напомним, 31 мая в немецком городе Мангайме на юго-западе страны неизвестный мужчина с ножом совершил нападение на ультраправого общественного активиста Михаэля Штюрценбергера, известного своей критикой ислама.

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