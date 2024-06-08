У Каневі підліток вдарив чоловіка з інвалідністю: що відомо

Поліція Черкащини вже встановила усіх учасників.
У Каневі на Черкащині підліток вдарив чоловіка з інвалідністю. Випадок потрапив на відео. На кадрах видно, як молодик підходить до чоловіка й б'є його ногою у спину, від чого той падає. Цей момент зафільмували свідки й виклали у соцмережі.
Правоохоронці відреагували на побиття молодого чоловіка з інвалідністю неповнолітнім хлопцем.
Що кажуть у поліції
У пресслужбі поліції Черкаської області кажуть, що учасників інциденту вже встановлено.
"Поліція швидко відреагувала на цей інцидент та вже встановила всіх учасників, – розповіла речниця поліції Зоя Вовк. – Наразі вживаються заходи щодо притягнення до адмінвідповідальності обох учасників".
Як повідомляє місцеве видання "Про все" із посиланням на власні джерела, постраждалий нібито перший розпочав конфлікт. 24-річний канівчанин підійшов до компанії неповнолітніх, які відпочивали поблизу автовокзалу, та завдав деяким з них удари своєю палицею. Також відомо, що він є неосудним через інвалідність.
Водночас на батьків юнака, який вдарив потерпілого, складуть адмінпротокол.
Нагадаємо, двоє чоловіків напали на військового в центрі Києва – нападники вдарили чоловіка цеглиною, обікрали та втекли.
Читайте також: