У Каневі підліток вдарив чоловіка з інвалідністю: що відомо

У Каневі на Черкащині підліток вдарив чоловіка з інвалідністю. Випадок потрапив на відео. На кадрах видно, як молодик підходить до чоловіка й б'є його ногою у спину, від чого той падає. Цей момент зафільмували свідки й виклали у соцмережі.

Правоохоронці відреагували на побиття молодого чоловіка з інвалідністю неповнолітнім хлопцем.

Що кажуть у поліції

У пресслужбі поліції Черкаської області кажуть, що учасників інциденту вже встановлено.

"Поліція швидко відреагувала на цей інцидент та вже встановила всіх учасників, – розповіла речниця поліції Зоя Вовк. – Наразі вживаються заходи щодо притягнення до адмінвідповідальності обох учасників".

Як повідомляє місцеве видання "Про все" із посиланням на власні джерела, постраждалий нібито перший розпочав конфлікт. 24-річний канівчанин підійшов до компанії неповнолітніх, які відпочивали поблизу автовокзалу, та завдав деяким з них удари своєю палицею. Також відомо, що він є неосудним через інвалідність.

Водночас на батьків юнака, який вдарив потерпілого, складуть адмінпротокол.

Нагадаємо, двоє чоловіків напали на військового в центрі Києва – нападники вдарили чоловіка цеглиною, обікрали та втекли.

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