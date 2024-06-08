Макрон передаст Mirage-2000 для Украины: эксперт объяснил, что это значит для Путина

По заявлению Макрона, истребители должны быть в Украине в конце года.

Передача Францией Mirage-2000 для Украины демонстрирует, что страх Эммануэля Макрона перед Путиным исчез.

Такое мнение высказал в интервью военный эксперт Петр Черник.

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Честно говоря, по моему мнению, передача "миражей" – это большее политическое явление. Макрон демонстрирует, что страх перед Путиным у него персонально исчез. Вот это очень важно", — подчеркнул он.

Черник напомнил, что, по заявлению Макрона, истребители должны быть в Украине в конце года. Однако, по его мнению, пять Mirage-2000 не повлияют на ситуацию на фронте.

"Mirage-2000 разработан прежде всего под ракеты Storm Shadow/SCALP. Их у нас применяют. Но - с Су-24М. Поэтому есть разница. Это - как сравнивать «родные» запчасти в автомобильной технике. Storm Shadow интегрированы в Су-24М, но их разрабатывали именно для Mirage 2000. Но пять «миражей» что улучшат? Storm Shadow будут применяться немногие. Чтобы действительно что-то изменилось на линии фронта, нужно хотя бы несколько сотен Storm Shadow, подчеркиваю. А есть несколько десятков. Очень хорошо, уничтожим какую-то важную цель, какой-то склад или бункер. Конечно, это все снижает потенциал врага, но не меняет в стратегическом смысле ход боевых действий", - добавил он.

Напомним, ТСН.ua выяснял, насколько эффективны французские истребители Mirage и как они могут повлиять на ход войны в Украине.

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