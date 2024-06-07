Байден вибачився перед Зеленським за затримку допомоги Україні

Під час зустрічі у Парижі у п'ятницю, 7 червня, президент США Джо Байден вибачився перед українським президентом Володимиром Зеленським за багатомісячну затримку постачання американської зброї та підвішену ситуацію щодо подальшої допомоги у війні з Росією.

Про це повідомляє BILD.

Байден зазначив, що військову допомогу для України довго блокували консерватори у Конгресі США, але тепер проблему вирішено. Він також запевнив, що Вашингтон "не покине" Київ.

Американський президент також оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні у розмірі 225 млн. доларів.

Володимир Зеленський подякував голові Білого Дому за підтримку.

Зазначається, що у паризьких перемовинах також беруть участь держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін.

Нагадаємо, до нового пакету допомоги від США увійдуть боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди. Зазначалося, що Сили оборони можуть використати нове озброєння для завдання ударів по "загрозах всередині Росії, щоб захистити місто Харків від потужного російського нападу".

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