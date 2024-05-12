Як з'явилася темна матерія: нова версія вчених 

Вчені представили нову теорію, згідно з якою після вибухів наднових у галактиках виникають величезні порожнечі — супербульбашки. Згодом вони можуть створити хаос у галактиках, вважають учені, адже порушують баланс між звичайною і темною матерією. Обидва види матерії об'єднуються завдяки гравітації. Астрономи вважають, що супербульбашки можуть розкрити цей зв'язок і краще зрозуміти поведінку темної матерії.

Про це пише Live Science.

Автори нового дослідження вважають, що зрозуміти природу темної матерії можна за допомогою спостережень за її гравітаційним впливом на звичайну матерію. Але в галактиках відбувається дуже багато складних процесів і явищ, тому відокремити стандартну поведінку звичайної матерії від впливу темної матерії складно. Астрономи вважають, що ключ до розгадки таємниць темної матері можуть приховувати супербульбашки в космосі.

Це гігантські порожнечі в галактиках, які створюють наднові, тобто вибухи масивних зірок, і супербульбашки, які досягають розміру в тисячі світлових років, складаються із заряджених частинок і пилу, що перебувають у міжзоряному просторі.

Автори вважають, що для формування супербульбашки необхідні вибухи кількох наднових. Коли вони вибухають, що їхня ударна хвиля створює порожнечу з великою щільністю. Але ці регіони все ж мають меншу щільність, ніж навколишнє середовище, і таким чином проявляються гравітаційні відмінності між ними.

Нагадаємо, в журналі The Astrophysical Journal було опубліковане дослідження Університету Оттави, яке кидає виклик тій моделі Всесвіту, яку ми знаємо, вказуючи, що в ній, насправді, немає місця темній матерії.

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