"Розумний" бойовий лазер США вперше в історії збив безпілотник - Forbes

Армія США не підтверджує і не спростовує інформацію про те, що її лазери вперше збили безпілотник, проте акуратно сформульовані заяви офіційних осіб свідчать саме про це, пише видання.

Армія США вперше успішно застосувала лазерну зброю в бойових умовах, що досі нікому не вдавалося.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

В лабораторіях та під час учбових заходів на полігонах лазери випробовували успішно. Вони знищували мішені ще з 1970-років.

На початку травня 2024-го начальник відділу закупівель армії США Даг Буш сказав Forbes, що американським військовим вдалося збити дрон за допомогою лазера у бойових умовах. Проте офіційні представники Пентагону публічно це не коментують.

Автор публікації поспілкувався із Джонатаном Манімейкером, генеральним директором компанії BlueHalo, виробником військового лазера LOCUST, який застосували у листопаді 2022 року. Він зізнався, що військові, які використовуваои цей лазер, "висловили особисту подяку за захист, який він надає".

Лазер LOCUST Фото: bluehalo

"Пентагон хотів перетворити лазер на зброю одразу, як цю технологію було винайдено. Здавалося, лазер був саме тим, чого потребували військові. 1962-го, лише через два роки після першої лабораторної демонстрації лазера, проект Пентагону Defender уже мав на меті збивати радянські ракети", – йдеться у матеріалі.

Пізніше наступник Defender збив безпілотник-мішень на авіабазі Кертленд у Нью-Мексико, але технологію так і не вдалося перетворити на практичну зброю. Після того успішну роботу бойових лазерів демонстрували ще не раз в рамках різних проектів, але жодного разу апарат не вдавалося зробити придатним до використання в реальних умовах.

Військові США наразі мають приблизно 31 різну програму бойових лазерів. Деякі зараз справді стоять на бойовому чергуванні для захисту американських військ та кораблів від невеликих безпілотників, які використовують єменські хусити та повстанці в Іраку. Про деякі з них вже відомо, що вони отримали погані відгуки.

Для використання в бойових умовах не так важлива номінальна потужність лазера, як здатність правильно сфокусувати його промені на ціль.

"Що відрізняє LOCUST від інших лазерів, так це те, що ми маємо першокласні засоби фокусування, наведення та керування променем", – пояснив Манімейкер.

За його словами, більша потужність є лише спробою компенсувати погану точність фокусування.

Фахівці вважають лазери з нескінченним боєзапасом та низькою ціною за постріл ідеальним засобом протидії дешевим, але смертоносним БпЛА.

"З огляду на те, що на горизонті кишить безпілотниками — тільки Україна планує побудувати два мільйони безпілотників цього року – тактичні лазери, ймовірно, будуть ставати все більш важливими для виживання сухопутних сил. Приємно знати, що вони нарешті працюють", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що завдяки допомозі США ЗСУ можуть надалі утримувати лінію оборони. Також стало відомо про новий американський пакет допомоги на 225 млн доларів.

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