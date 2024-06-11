Вибираємо домашнього улюбленця серед найкращих порід собак для квартири

Багато людей вважають, що квартира – не місце для собаки, їй потрібний дім, подвір'я, простір. Але мрії про собаку не залишають, можна вибрати вихованця для невеликої та просторої квартири серед різноманітних порід собак. Представники цих порід добре почуваються і в обмеженому приміщенні.

На що звернути увагу, вибираючи собаку для квартири: загальні рекомендації

Для обмеженого простору ніяк не підходять собаки бійцівської породи, собаки для охорони. Це міцні тварини, які потребують фізичної активності. У квартирі їм буде некомфортно.

При виборі породи собаки для квартири потрібно звернути увагу на:

Розмір. Собаки бувають мініатюрними - до 4 кг, малими - до 10 кг, середніми - до 25 кг та великими, до 45 кг. Великій тварині буде дуже некомфортно у невеликому приміщенні. Навіть собаці середнього розміру буде некомфортно. Якщо собака не зможе достатньо рухатися, він стане частіше хворітиме. А деякі собаки через надлишок енергії можуть почати псувати меблі, речі.

Поведінку, в першу чергу, це стосується гавкання. Деякі породи собак, як, наприклад, бігль, бладхаунд, брюссельський грифон, дуже гавкучі. І якщо звукоізоляція стін та перекриттів погана, сусіди скаржитимуться на поведінку вихованців.

Потреба уваги. Якщо господарі багато часу проводять на роботі, потрібно обирати породу собак, які менш болісно переносять самотність.

Вибираючи собаку, важливо, щоб тварині було комфортно вдома, а ви, щоб справлялися з доглядом за нею. Експерти, вибираючи собаку для квартири, радять звернути увагу на такі породи.

Йоркширський тер’єр

Це невеликі, але дуже милі собаки вагою 2-3,2 кг, які при гарному догляді живуть 15-16 років. Йоркширський тер'єр є однією з найпопулярніших порід квартирних собак. Це охайна тварина, яка не шумить, не линяє, може ходити до туалету в лоток. Порода добре пристосовується до невеликого та просторого приміщення, добре піддається дресуванню, але посидючості їй не вистачає.

Йоркширський тер'єр вимагає догляду за шерстю — його потрібно купати та періодично стригти.

Порода вибаглива до їжі, раціон потрібно складати з урахуванням її особливостей. Багато натуральних продуктів цій породі протипоказано.

Через маленький розмір йоркширський тер'єр, може зазнати травм у разі падіння на нього різних предметів. Також потрібно стежити, щоб він не вилазив на висоту.

Йоркширський тер'єр

Померанський шпіц

Собаки вагою до 3,2 кг, тривалість життя сягає до 16 років.

Серед малих порід собак померанський шпіц вирізняється міцним здоров'ям та охайністю та акуратністю, чистить себе, як кішка.

Основні проблеми в утриманні полягають у догляді за шерстю тварини, яку не можна підстригати. Щоб уникнути линяння тварини та розповсюдження шерсті по квартирі, її потрібно щоденно розчісувати.

За характером померанські шпіци розумні, харизматичні, грайливі, вони легко дресуються. Шпіц - собака кмітлива, віддана господареві, водночас -- егоїстична. Тому важливо приділити увагу вихованню цієї собаки, в іншому разі вона може проявляти агресію до незнайомих тварин, навіть значно більших за розміром.

Померанський шпіц

Чихуахуа

Чихуахуа є безперечним лідером рейтингу найменших собак. Він важить до 2,7 кг, тривалість життя сягає до 20 років.

Це відданий господареві домашній улюбленець, сміливий та відважний. Собака може почати гавкати на іншого собаку, навіть якщо за розмірами та переважає чихуахуа у десятки разів. Собака може супроводжувати свого господаря всюди, де тільки можна, легко адаптуються до будь-яких умов проживання.

Без належного виховання чихуахуа можуть бути навіть агресивними. Вони можуть ревнувати до інших домашніх тварин у родині, краще спілкуються з дітьми старшого віку.

Чихуахуа

Мопс

Мопс — це мила маленька порода родом із Китаю, яка чудово підходить для життя в квартирі. Собака займає небагато місця, має дуже доброзичливий характер, з радістю контактує з іншими тваринами та навіть незнайомими людьми. Також тварина ласкава до дітей, підтримує будь-які ігри та обожнює увагу, але у той самий час відрізняється врівноваженістю.

Мопси не потребують довгих прогулянок, тому потрібно подбати про правильне харчування, тому що мопси схильні до ожиріння.

Мопси

Французький бульдог

Попри свій невеликий розмір, французький бульдог відрізняється сміливим характером, статурою та стійкою психікою. Собака короткошерста, відрізняється короткими лапами та розвиненою мускулатурою, легко дресується. Зазвичай бульдоги дуже соціалізовані, тому їх не потрібно залишати наодинці надовго. Улюбленець буде сильно сумувати, що призведе до деструктивної поведінки. Чудово підходить для сім’ї з дітьми.

Догляд за собакою досить простий. - потрібно дбати про збалансоване харчування та регулярні фізичні навантаження.

Французький бульдог

Пражський крисарик

Інші назви - це ратлик, лібенська серночка. Важить собака до 2,6 кг, тривалість життя - до 14 років.

Крисарик -- маленький, компактний гладкошерстий пес, дуже активний та невтомний. Собака легко піддається дресуванню, гарно ладнає з дітьми, до сторонніх ставиться з недовірою.

Ратлик любить перебувати серед людей, бути в центрі уваги, погано переносить самотність.

Пражський крисарик

Басенджі

Басенджі — розумна порода, яка відрізняється мовчанням. Собака цієї породи майже ніколи не гавкає, за що сусіди будуть, звичайно, дуже вдячні. Басенджі полюбляють компанію інших тварин. Також собака легко соціалізується, любить дітей і відрізняється кмітливістю та інтелектом.

Представники цієї породи погано переносять холод, тому цей момент потрібно мати на увазі при виборі собаки.

Басенджі

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