РФ має декілька завдань під час наступу на Харківщині: експерт розкрив плани Путіна

Російські окупаційні війська під час наступу на Харківщині мають декілька завдань, серед яких - захопити село Липці та Вовчанськ. Однак їм зараз дуже складно вести бойові дії, тому, найімовірніше, зараз їхньою сетою буде об’єднання угруповань.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Також читайте Саміт миру у Швейцарії: у Зеленського зробили нову заяву про участь Китаю

За його словами, ЗС РФ ставили перед собою захопити Вовчанськ ще до 10 травня.

"Хоча, в принципі, окупанти розуміють, що зараз, навіть якщо посилять бойові дії в міських умовах, не зможуть повноцінно забезпечити виконання завдання з окупації Вовчанська в короткі терміни. Тому для них, скоріше, буде завданням об’єднання двох цих локацій між собою, де вони прорвалися на Харківщину, в єдину", - вважає експерт.

Коваленко пояснив, що російським окупантам зараз дуже складно вести бойові дії в районі Липців, бо вони затиснуті між річкою Муром і поруч із водосховищем.

"Окупанти перебувають у замкнутому просторі, вони намагалися вийти на Зелене, але не вийшло — їх звідти постійно відкидали. Вони намагатимуться об’єднати між собою напрямки Липці та Вовчанськ. Це перший момент. Другий момент це те, що вони намагаються до Вовчанська пробратися по західному саме краю. Тобто вони будуть посилювати тиск на лінію Стариця - Бургуватка - Прилипиця для того, щоб мати нормальний перехід Сіверського Дінця і почати охоплювати Вовчанськ уже із західного боку. Якщо вони це зможуть реалізувати, їм це дасть змогу вийти на Синельникове і зайти вже у Вовчанськ з його західної околиці", - попередив експерт.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції і підтягнули мотострілецький полк.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.