Чи є у росіян проблеми з бронетехнікою: пояснення військового експерта

Приблизно півтора року тому Путін проводив нараду з військовим керівництвом, де закликав передусім зберігати техніку, бо "солдатів ще народять".

Так, у росіян за Уралом є цілі поля старої бронетехніки після Другої світової війни. Але з кількох машин варварським способом можна створити одну.

Про це 24 Каналу сказав генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко.

Якщо є запасні частини, то можна модернізувати та відправити на фронт. Як наголосив експерт, кількість сучасної техніки у росіян не збільшується.

Росіяни мають проблеми з озброєнням і технікою

Після того, як унаслідок атаки по аеродрому "Ахтубінськ" було пошкоджено Су-57, російські блогери почали говорити про те, що це нібито "не біда". Мовляв, на Су-57 уже не варто витрачати гроші, а треба більше випускати Су-35.

"Це як танк "Армата" у них. "Аналогів немає у світі" – і 10 років вони його не можуть завести. Су-57 – приблизно такий", – сказав генерал-лейтенант у відставці.

За словами Романенка, росіяни мають проблеми з озброєнням і технікою. Особливо, сучасною.

"Чим далі – тим вони будуть поглиблюватися, зокрема, завдяки санкціям, які необхідно посилювати", – говорить експерт.

Як відомо, Росія їх тим часом намагається обходити за допомогою Китаю.

Також він наголошує: Україні треба думати про те, як збільшити кількість озброєння завдяки допомозі союзників та українському ВПК. Не слід забувати й про виконання завдання щодо мобілізації.

Раніше з'явилися кадри, на яких зображена "вдосконалена" російська БМП-2. Вона оснащена "новітньою" полімерною бронею типу "МАФ" та динамічним захистом типу "Цегла"

Читайте також: