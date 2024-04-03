У Мережі показали "вдосконалену" БМП-2 армії РФ (відео)

Противник відчайдушно намагається покращити свою техніку через шалені втрати й відсутність успіхів.

Так, з'явилися кадри, на яких зображена "вдосконалена" російська БМП-2. Вона оснащена "новітньою" полімерною бронею типу "МАФ" та динамічним захистом типу "Цегла".

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

У Мережі показали "вдосконалену" БМП-2 армії РФ

"Універсальний захист – під час бойових дій надійний захист, у мирний час будівельний матеріал для "чебуречної"!", – зауважив він.

Нагадаємо, станом на ранок 3 квітня 2024 року ЗСУ знищили 444 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових.

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