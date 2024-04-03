Збірна України U-17 отримала суперників у фінальному турнірі Євро-2024

Фінальна стадія чемпіонату Європи серед збірних U-17 відбудеться від 20 травня до 5 червня на Кіпрі.

У середу, 3 квітня, відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2024 серед збірних U-17. Своїх суперників на континентальній першості також дізналася юнацька збірна України.

Команда Юрія Мороза потрапила до групи А, де зіграє з Кіпром, Чехією та Сербією.

Євро-2024 серед збірних U-17: результати жеребкування

Група А: Кіпр, Чехія, Сербія, Україна

Група В: Данія, Австрія, Хорватія, Вельс

Група С: Італія, Швеція, Польща, Словаччина

Група D: Франція, Португалія, Іспанія, Англія

Фінальна стадія Євро-2024 серед збірних U-17 відбудеться від 20 травня до 5 червня на Кіпрі.

Матчі групового етапу юнацького чемпіонату Європи відбудуться від 20 до 26 травня. До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Збірна України U-17 усьоме зіграє на Євро, "синьо-жовтим" ще ніколи не вдавалося подолати груповий раунд. Востаннє наша національна команда грала на континентальній першості у цій віковій категорії ще 2017 року й тоді посіла третє місце в групі.

Нагадаємо, збірна України U-17 вийшла до фінального турніру Євро-2024, вигравши всі три матчі елітраунду відбору. "Синьо-жовті" обіграли однолітків з Греції (2:0), Швейцарії (3:0) та Словаччини (3:0).

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