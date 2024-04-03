Сборная Украины U-17 получила соперников в финальном турнире Евро-2024

Финальная стадия чемпионата Европы среди сборных U-17 состоится с 20 мая по 5 июня на Кипре.

В среду, 3 апреля, состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2024 среди сборных U-17. Своих соперников на континентальном первенстве также узнала юношеская сборная Украины.

Команда Юрия Мороза попала в группу А, где сыграет с Кипром, Чехией и Сербией.

Евро-2024 среди сборных U-17: результаты жеребьевки

Группа А: Кипр, Чехия, Сербия, Украина

Группа В: Дания, Австрия, Хорватия, Уэльс

Группа С: Италия, Швеция, Польша, Словакия

Группа D: Франция, Португалия, Испания, Англия

Финальная стадия Евро-2024 среди сборных U-17 состоится с 20 мая по 5 июня на Кипре.

Матчи группового этапа юношеского чемпионата Европы состоятся с 20 по 26 мая. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Сборная Украины U-17 в седьмой раз сыграет на Евро, "сине-желтым" еще никогда не удавалось преодолеть групповой раунд. В последний раз наша национальная команда играла на континентальном первенстве в этой возрастной категории еще в 2017 году и заняла третье место в группе.

Напомним, сборная Украины U-17 вышла в финальный турнир Евро-2024, выиграв все три матча элит-раунда отбора. "Сине-желтые" обыграли сверстников из Греции (2:0), Швейцарии (3:0) и Словакии (3:0).

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