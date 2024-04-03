Противник отчаянно пытается улучшить свою технику из-за безумных потерь и отсутствия успехов.

Так, появились кадры, на которых изображена "усовершенствованная" российская БМП-2. Она оснащена "новейшей" полимерной броней типа "МАФ" и динамической защитой типа "Кирпич".

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В Сети показали "усовершенствованную" БМП-2 армии РФ

"Универсальная защита – во время боевых действий надежная защита, в мирное время строительный материал для "чебуречной"!", – заметил он.

Напомним, по состоянию на утро 3 апреля 2024 г. ВСУ уничтожили 444 370 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных.

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