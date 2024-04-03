Рамина Эсхакзай получила особую награду от "Азова"

Блогерша ошеломила коллекцией своих наград.
Украинская интервьюер Рамина Эсхакзай рассказала об особой награде, которую получила от "Азова".
Так, знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала фото из собственной коллекции знаков отличия, которые получила от украинских бойцов за свою активную волонтерскую и журналистскую деятельность. В частности, Рамина регулярно устраивает сборы для ВСУ и публикует репортажи и интервью с таких горячих точек, как Купянск, Авдеевка и другие места Донецкого направления.
Журналистка рассказала, что имеет отличие от Национальной гвардии Украины "Азов", подписанное командиром подразделения Денисом Прокопенко, за "усиление боеспособности подразделения, сплоченности на пути к борьбе за независимость Украины и преданность Родине и нации".
Рамина также показала благодарность от команды "Ассоциации семей защитников "Азовстали".
"Ваш вклад в совместную борьбу за освобождение Героев становится ярким лучом в темноте, за который "Ассоциация семей защитников "Азовстали" выражает большую признательность", - говорится на фото.
Также Рамина продемонстрировала и почетные медали от 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и 108-го отдельного горно-штурмового батальона. Все награды журналистка посвятила своим подписчикам, поблагодарив их за многолетнюю поддержку и активность в сборах средств для украинских защитников.
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