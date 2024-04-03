Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Загарбники втратили ще 11 танків і один засіб ППО.
Станом на ранок 3 квітня 2024 року ЗСУ знищили 444 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 444 370 (+710) осіб,
- танків - 7009 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 13368 (+18) од,
- артилерійських систем - 11142 (+30) од,
- РСЗВ - 1025 (+2) од,
- засоби ППО - 745 (+1) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8796 (+17),
- крилаті ракети - 2059 (+1),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14813 (+30) од,
- спеціальна техніка - 1838 (+6).
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив про втрати РФ за березень. Зазначається, що минулого місяця знищено 28 200 російських окупантів та 5039 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.