Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Загарбники втратили ще 11 танків і один засіб ППО.

Станом на ранок 3 квітня 2024 року ЗСУ знищили 444 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 444 370 (+710) осіб,

танків - 7009 (+11) од,

бойових броньованих машин - 13368 (+18) од,

артилерійських систем - 11142 (+30) од,

РСЗВ - 1025 (+2) од,

засоби ППО - 745 (+1) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8796 (+17),

крилаті ракети - 2059 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14813 (+30) од,

спеціальна техніка - 1838 (+6).

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив про втрати РФ за березень. Зазначається, що минулого місяця знищено 28 200 російських окупантів та 5039 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

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