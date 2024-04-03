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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

За минулу добу знищено 710 військових РФ. / Фото: Associated Press

Загарбники втратили ще 11 танків і один засіб ППО.

Станом на ранок 3 квітня 2024 року ЗСУ знищили 444 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 444 370 (+710) осіб,
  • танків - 7009 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 13368 (+18) од,
  • артилерійських систем - 11142 (+30) од,
  • РСЗВ - 1025 (+2) од,
  • засоби ППО - 745 (+1) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8796 (+17),
  • крилаті ракети - 2059 (+1),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14813 (+30) од,
  • спеціальна техніка - 1838 (+6).

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив про втрати РФ за березень. Зазначається, що минулого місяця знищено 28 200 російських окупантів та 5039 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

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