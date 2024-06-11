Саміт НАТО у Вашингтоні: Дуда вразив приємною новиною щодо України

За словами Дуди, у НАТО впевнені, що Україна не може бути повноцінно прийнята в Альянс, поки не закінчиться війна.
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що необхідно офіційно запросити Україну до НАТО, тому на саміті Альянсу у Вашингтоні обговорять прискорення вступу України.
Про це заявив президент Анджей Дуда у вівторок у Ризі на зустрічі лідерів Бухарестської дев'ятки, передає Pap.
"Для нас очевидно, що Україна не може бути повноцінно прийнята в Альянс, поки не закінчиться війна, але цей процес, на нашу думку, має тривати, тому що це також демонстрація НАТО Росії того, що прагнення українського народу приєднатися до Північноатлантичного альянсу прислухаються, розуміють і виконують", - наголосив він.
За словами польського президента, багато країн-членів НАТО повертаються до Основоположного акту НАТО-Росія, який "фактично вже давно не діє"
"Ми вважаємо, що Росія неодноразово порушувала цей акт. Цей акт треба вважати мертвим, його треба вважати фактично порушеним Росією", - сказав президент.
Нагадаємо, ми раніше публікували опитування експертів, чого Україні очікувати від Вашингтонського саміту 9-10 липня.
Читайте провідні новини дня:
- Сюрпризи виборів до Європарламенту: небезпечний тріумф Ле Пен, розділена Німеччина та принизлива поразка Шольца і Макрона
- "Схожу замість вас в магазин, якщо боїтесь ТЦК": в Україні почали дивно заробляти на мобілізації
- До України привезли євро, за які "нічого не можна купити": що це за купюра і кому вона потрібна