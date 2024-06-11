Саміт НАТО у Вашингтоні: Дуда вразив приємною новиною щодо України

За словами Дуди, у НАТО впевнені, що Україна не може бути повноцінно прийнята в Альянс, поки не закінчиться війна.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що необхідно офіційно запросити Україну до НАТО, тому на саміті Альянсу у Вашингтоні обговорять прискорення вступу України.

Про це заявив президент Анджей Дуда у вівторок у Ризі на зустрічі лідерів Бухарестської дев'ятки, передає Pap.

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"Для нас очевидно, що Україна не може бути повноцінно прийнята в Альянс, поки не закінчиться війна, але цей процес, на нашу думку, має тривати, тому що це також демонстрація НАТО Росії того, що прагнення українського народу приєднатися до Північноатлантичного альянсу прислухаються, розуміють і виконують", - наголосив він.

За словами польського президента, багато країн-членів НАТО повертаються до Основоположного акту НАТО-Росія, який "фактично вже давно не діє"

"Ми вважаємо, що Росія неодноразово порушувала цей акт. Цей акт треба вважати мертвим, його треба вважати фактично порушеним Росією", - сказав президент.

Нагадаємо, ми раніше публікували опитування експертів, чого Україні очікувати від Вашингтонського саміту 9-10 липня.

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