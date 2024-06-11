Яка головна мішень для Путіна в Україні: Зеленський зробив заяву

Україна вже витратила в рази більше генерації, ніж обсяг споживання великих міст.

Одна з основних мішеней в Україні для російського диктатора Путіна - це енергетика. Для Кремля це інструмент для впливу та підкорення націй.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024.

“Одна з основних путінських мішеней в Україні - це енергетика. Від перших років свого правління він розглядає саме енергоресурси, енергогенерації та енергоспоживання як зброю, інструмент для впливу та підкорення націй. Європа вже неодноразово з цим стикалася. Зараз Україна страждає від найбільш деструктивної форми російського бачення енергії як зброї. Внаслідок російських ударів ракет та дронів знищено вже дев'ять гігаватів потужностей. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігаватів. Отже, половини тепер не існує”, - наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, що Україна вже витратила в рази більше генерації, ніж обсяг споживання великих міст. В той час як Берлин споживає близько двох гігават, Мюнхен - до трьох гігават.

“80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації - просто знищені Путіним. І це ще не межа його терору, на жаль”, - підкреслив президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у Німеччині, заявив про необхідність передавання нашій державі додаткових систем Patriot.

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