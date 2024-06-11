Україна стане членом ЄС, ми дотримаємось своєї обіцянки — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна в майбутньому стане членом Європейського Союзу. Він підкреслив, що ця обіцянка, дана Україні через кілька місяців після початку російського вторгнення, буде виконана.

Про це він сказав 11 червня під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні.

"Україна - велика країна. Ця країна має дуже освічене населення. І навіть попри наслідки війни, в Україні прогнозується ріст економіки", - зауважив Шольц.

Він також наголосив на важливості аграрного сектору України, який є глобальним гравцем на світовому ринку. Експорт сільськогосподарської продукції України вже досяг довоєнного рівня, що є надзвичайним досягненням і має вирішальне значення для продовольчої безпеки у всьому світі.

Шольц зазначив, що Україна має великий потенціал у галузі відновлювальних джерел енергії та водню, а також у сферах цифрової трансформації, IT, озброєння, охорони здоров'я та фармацевтики. Саме тому конференція з відновлення України фокусується на цих перспективних напрямках.

"Коли ми говоримо про відновлення України, то ми обговорюємо відновлення майбутнього члена ЄС. Через кілька місяців після початку вторгнення РФ, ми разом дали Україні обіцянку про майбутнє України в ЄС. Ми дотримаємось цієї обіцянки", - наголосив Шольц.

Нагадаємо, на відкритті Ukraine Recovery Conference Шольц також повідомив, що протягом найближчих тижнів та місяців Німеччина поставить Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, зенітні самохідні установки Gepard, а також ракети та боєприпаси.

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