Зеленський назвав найбільшу стратегічну перевагу РФ

Країна частково захищена від ворожих ударів з повітря.

Наразі найбільша стратегічна перевага Російської Федерації ворога над Україною - це перевага в небі. Зокрема, йдеться про ракетні удари ворога.

Про це заявив президент Володимира Зеленського під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024.

"Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті руйнувати життя українців", - заявив український лідер.

Глава держави наголосив, що Україні вдалося забезпечити частковий захист від російських ударів з повітря. Втім, цього замало.

"Ми потребуємо щонайменше сім систем Patriot додатково, щоб закрити основні наші міські агломерації найближчим часом”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив заяву про можливість територіальних поступок Росії. Він переконаний, що Україна зможе виграти розпочату Москвою війну - як це зробили союзні війська під час Другої світової.

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