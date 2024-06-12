Вибухи пролунали на Дніпропетровщині

Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога.

У Дніпропетровській області під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

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Про це йдеться у повідомленні телеграм-каналу Карта повітряних тривог.

У повідомленні вказується, що вибухи відбулись через роботу українських сил ППО по ударних безпілотниках ворога.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу для Дніпропетровської області через загрозу БпЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очевидці розповіли про відлуння вибухів з Краснодарського краю у Керчі.

Крім того, ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

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