У Одесі пролунали вибух — мер

У місті оголошена повітряна тривога.
В Одесі в ніч проти 7 червня пролунали вибухи.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Наразі місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників.
"У місті чутно вибухи. Будьте у безпечних місцях", - написав він.
Крім того, міський голова закликав перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вивели в Чорне море 3 надводних ракетоносії, які споряджені до 24 ракет "Калібр".
Крім того, ми раніше інформували, що голова Одеської ОВА Кіпер розповів, як дивом не потрапив під ракетний удар.
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