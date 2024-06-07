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У Одесі пролунали вибух — мер

У Одесі пролунали вибух — мер

Вибухи пролунали в Одесі / Фото: Суспільне

У місті оголошена повітряна тривога.

В Одесі в ніч проти 7 червня пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Наразі місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників.

"У місті чутно вибухи. Будьте у безпечних місцях", - написав він.

Крім того, міський голова закликав перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вивели в Чорне море 3 надводних ракетоносії, які споряджені до 24 ракет "Калібр".

Крім того, ми раніше інформували, що голова Одеської ОВА Кіпер розповів, як дивом не потрапив під ракетний удар.

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